患遺傳病四歲女童　去年平安夜染甲型流感併發肺炎　四日後不治

【有線新聞】一名女童感染甲型流感，併發肺炎死亡。

該名有遺傳病的四歲女童，上月24日發燒、咳嗽和流鼻水，入住屯門醫院兒科深切治療部，呼吸道樣本驗出H3甲型流感病毒，併發嚴重肺炎，其後情況轉壞，四天後離世。女童潛伏期間沒有外遊，家人未有病徵。

衞生防護中心正調查個案，提醒流感可引致高危人士嚴重疾病，長者及兒童應盡快接種流感疫苗。