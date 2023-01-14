i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
患遺傳病四歲女童 去年平安夜染甲型流感併發肺炎 四日後不治
i-Cable
2023年01月14日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名女童感染甲型流感，併發肺炎死亡。
該名有遺傳病的四歲女童，上月24日發燒、咳嗽和流鼻水，入住屯門醫院兒科深切治療部，呼吸道樣本驗出H3甲型流感病毒，併發嚴重肺炎，其後情況轉壞，四天後離世。女童潛伏期間沒有外遊，家人未有病徵。
衞生防護中心正調查個案，提醒流感可引致高危人士嚴重疾病，長者及兒童應盡快接種流感疫苗。
上一條影片
港澳一號跨境直通巴 周一起復運所有班次
下一條影片
伊朗前副防長涉為英國做間諜被處決
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關 卓永興統籌處理上水水貨客問題
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月08日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片 港鐵已報警
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月10日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關 卓永興統籌處理上水水貨客問題
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月08日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片 港鐵已報警
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月10日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日