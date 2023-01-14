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增7,749宗確診 多54死
i-Cable
2023年01月14日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港新增確診回落至7,000多宗，多54名患者離世。
單日新增7,749宗確診，186宗是輸入個案，其餘為本地感染。19間安老及殘疾院舍，有26名院友及員工染疫。過去一日沒有新增XBB.1.5本地個案，過去七天的本地個案，BA.4或BA.5變種佔四成六。
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