增7,749宗確診　多54死

【有線新聞】本港新增確診回落至7,000多宗，多54名患者離世。

單日新增7,749宗確診，186宗是輸入個案，其餘為本地感染。19間安老及殘疾院舍，有26名院友及員工染疫。過去一日沒有新增XBB.1.5本地個案，過去七天的本地個案，BA.4或BA.5變種佔四成六。