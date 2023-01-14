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港大慶祝111周年 西九文化區辦藝術嘉年華
i-Cable
2023年01月14日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】港大慶祝111周年，在西九文化區藝術公園舉行藝術嘉年華。
現場設有多個攤位，包括繪畫、手作、面部彩繪工作坊，讓一家大小參與；又放置多個以港大111周年為主題的巨型藝術及氣球裝置；另外一座八米高、由書籍搭建而成「港大本部大樓」，擺滿募捐的書籍，校方稍後會將書籍轉贈給多間非牟利機構；有不少校友到場拍照留念。
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