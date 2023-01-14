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MIRROR演唱會｜阿MO下周接受新治療方案 李父稱兒子褥瘡漸康復
i-Cable
2023年01月14日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員阿MO李啟言的褥瘡逐漸康復，下星期亦有新的治療方案。
阿MO的爸爸李盛林在代禱信說，會運用各項先進復康器材配合新的治療方案，醫療團隊亦有調動，希望阿MO體能和意志上配合到。李盛林又感謝醫護護理，說阿MO褥瘡逐漸癒合，傷口沒有受感染。
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