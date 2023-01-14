九龍城有客貨車翻側　波及三架車　司機輕傷

【有線新聞】九龍城有客貨車翻側，波及三架車，客貨車司機輕傷。

客貨車翻側、橫臥路中，嚴重損毀。晚上近九時，該輛客貨車沿亞皆老街往觀塘，行駛到近九龍醫院對出失事翻側，先後撞到三架車。客貨車男司機輕傷，治理後拒絕送院。