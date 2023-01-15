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高鐵復運｜林世雄：研增高鐵班次　恢復長途線未定時間表

【有線新聞】運輸及物流局局長林世雄說會視乎高鐵營運情況研究增加班次，至於何時恢復長途線未有時間表。
林世雄：「例如去廣州的班次票務比較緊張，我們會視乎開通高鐵服務後的營運情況，跟內地、鐵路公司緊密接觸，討論有沒有空間增加車票數量。對於長途班次，以後會陸續跟內地商討後復運，但時間今日未必能確定。」
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