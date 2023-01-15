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高鐵復運︱林世雄、楊潤雄到場派紀念品迎首批訪港旅客
i-Cable
2023年01月15日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】高鐵香港段復運，首批旅客到埗。
運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄，以及旅發局代表到場迎接首批到達的旅客，這批旅客由深圳北出發到港，到達後獲派紀念品，包括口罩、電話卡，以及港鐵商場優惠券等。今次是高鐵停運近三年後，首批訪港旅客到港。
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