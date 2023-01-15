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深水埗私家車撞警車後不顧而去　28歲男司機涉酒駕及危駕被捕

【有線新聞】深水埗有私家車與警車相撞後不顧而去，司機之後被警方截停拘捕。
被捕28歲男司機在現場協助調查，而警車側鏡被撞毀。凌晨2時許，一輛私家車沿青山道行駛，駛至近欽州街時與一輛警車相撞，但並未有停下。警員其後在大埔道與青山道交界發現該車，司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛及危險駕駛被捕。
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