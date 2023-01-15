國家衛健委主任馬曉偉與譚德塞通話　就疫情防控工作交換意見

【有線新聞】國家衛健委主任馬曉偉與世衛總幹事譚德塞通電話，就疫情防控工作交換意見。

馬曉偉指中方自疫情初期已與世衛和各國分享信息，最早鑑別出病原體和分享基因序列，中方將一如既往支持世衛團結國際社會、抗擊疫情。中方引述譚德塞指，對方高度讚賞中國政府應對新冠疫情的努力，感謝中方長期與世衛交流疫情技術、分享疫情信息數據，雙方一致同意繼續加強疫情防控技術交流合作，共同維護全球衛生安全。