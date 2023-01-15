高鐵復運｜實測上車流程需時　乘客宜預留時間過安檢

【有線新聞】高鐵香港段首班北上列車是開往深圳北站，首次採用電子車票，流程及車程體驗怎樣？

再次乘搭高鐵，最大的分別未上車已經感受到，乘客不用再手持車票，取而代之是用旅行證件入站，在自助通道用內地身份證的拍卡就行。用回鄉證就要像記者這樣，頭像一面向上放入讀卡器，之後除下口罩掃描面容，就可以順利通過。進入禁區後，港鐵職員會檢查核酸結果，之後通過安檢，酒精搓手液及消毒火酒都不能帶上車，可以帶消毒紙巾。

一地兩檢，經過香港關口再進入內地口岸區，乘客要提早做健康申報獲得「黑碼」，之後掃描「黑碼」，就可以開始通過，去到候車大堂。

落月台前再有閘機檢查車票，做法與入站時差不多，用同一張回鄉證就可以通過。一到月台，可以見到動感號熟悉的身影。由離境大堂到列車上用了大約45分鐘，市民平日出行的話，更要預留時間通過安檢。

頭班車的乘客不多，有人當年開通時乘頭班車，復運再來感受多一次。乘客何生：「熟悉的是同一班動感號，不熟悉的是人少了。」乘客余生：「疫情三年，對我們兩邊走的人來說比較麻煩，雖然只有廣州和深圳開通了，但可以去深圳北。我特意去深圳北看看，可以在深圳北轉車。」

首班車由香港到深圳北車程不用20分鐘，不少人都記錄到站一刻。乘客許女士：「很多人排隊入閘，之前購票亦有很多人排隊。交通來說，高鐵往返內地真的很方便。可能過來走一走、吃點東西，今日都會回港了。」

深圳當局指深圳北及福田站的閘機都已經作出調整，方便香港人乘車。深圳北站值班站長蔣婉妮：「直接擦卡完成進站，辦理購、退、改等業務，以便節約大家排隊時間。」乘客如要在深圳北轉車，就要持有24小時內由深圳北出發的電子車票，在站內的快速轉乘通道拍卡，就可以馬上進入候車大堂，省卻重新入站的時間。