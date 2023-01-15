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高鐵復運｜蕭澤頤巡視西九龍站　按風險評估調配警力

【有線新聞】警務處處長蕭澤頤巡視西九龍站，說會按風險評估調配警力。
蕭澤頤：「按實際情況去看，每次都會作風險評估，如果知道人多，會作適當調配。（記者：處長，站內安排是否順暢？）非常順暢，辛苦大家。」
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