高鐵復運｜西九龍站早上逾千人出入境　零星抵港客核酸報告出問題折返內地

【有線新聞】截至早上十時，有約1400名乘客經高鐵西九龍站出入境，而全日車票共售出近八千張，港鐵說整體運作暢順。

港鐵公司過境鐵路總管張志強：「我們發現有零星內地抵港旅客由於核酸報告出了問題，要返回內地，由中國海關方面作出相應安排。臨近春節，購票非常踴躍，我們加派了超過一百名員工協助。另外想提一提乘客購票時可以留意，我們已經將實時購票情況定時放在車站電子顯示屏、高鐵網站及手機應用程式。」