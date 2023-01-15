基層醫療健康藍圖｜醫衞局冀全速推動改革　檢討醫療教育配合系統發展

【有線新聞】政府早前公布基層醫療藍圖，醫務衞生局局長盧寵茂在相關研討會致辭時形容要全速推動醫療改革，副局長李夏茵說希望檢討醫療教育課程，以配合醫療系統發展。

李夏茵：「隨著香港不斷變化的疾病情況，以及我們醫療保健服務的重塑，也許現在黃金時間去檢討我們大學本科教育，特別是課程。也許是重要的時候，檢討我們在研究生培訓中是否過度專科化，我認為現在是時候，要真正審視教育和培訓。」