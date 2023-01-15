海關檢380盒懷疑走私新冠口服藥　部份寄自印度　一對夫婦被捕

【有線新聞】海關在機場和天水圍合共檢獲380盒懷疑走私新冠口服藥，市值約50萬元，一對夫婦被捕，海關正調查購貨渠道和疑犯會如何處理該批藥物。

檢獲的懷疑走私新冠口服藥其中一部份來自印度的郵包，海關星期三在機場按風險評估和情報分析，抽查報稱是保健藥物的郵包，檢獲250盒懷疑走私新冠口服藥，市值約33萬元；經調查後，周六在天水圍郵局截停領取郵包的40歲男子，以無有效許可證輸入禁運物品和管有第一部毒藥等罪名拘捕他；之後在他的天水圍住所再檢獲130盒懷疑走私新冠口服藥，約值17萬元，疑犯同住的34歲太太亦被捕。

海關說會送該批藥物去政府化驗所檢驗。海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩：「這批懷疑新冠口服藥物都是沒有香港註冊編號 ，因此我們相信這批是未經註冊的藥劑製品，有關藥物功效、安全和質素都是成疑。我們調查方向包括被捕人士購貨渠道、會如何處理這批懷疑新冠口服藥物，以及有否其他本地涉案人士。市民千萬不要購買來歷不明的產品、藥劑製品，所有已經註冊的藥劑製品和藥物都會有香港註冊編號。」

海關說會繼續聯同其他部門打擊走私，又提醒任何人無有效許可證進口藥物，最高罰款50萬元和監禁兩年。