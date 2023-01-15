烏克蘭第聶伯羅住宅大樓遇襲多人死傷

【有線新聞】烏克蘭多處再遭炮轟，中部第聶伯羅一座住宅被炸毀，最少14人死亡，多人傷，各地基建亦成為空襲目標。英國首相辛偉誠承諾，將向烏方提供挑戰者2坦克。

烏克蘭中部城市第聶伯羅，一座九層高的住宅大樓上周六遭俄軍導彈擊中，局部倒塌，多人死傷，消防員架起雲梯救出被困居民。搜救行動持續至夜晚，消防員繼續營救被困瓦礫的居民，多人合力鋸斷樹木，並推開嚴重損毀的車輛，協助救援人員搜索生還者。

俄軍新一輪導彈攻勢遍及烏克蘭各處，首都基輔、西部利沃夫、與東北部哈爾科夫的基建設施都成為目標，多個地區面臨停電。

接壤烏克蘭西南部的鄰國摩爾多瓦亦在境內發現俄羅斯導彈碎片，批評俄方發起的殘酷戰爭，再次直接影響摩爾多瓦，予以強烈譴責。

烏克蘭總統澤連斯基與英國首相辛偉誠通電話，辛偉誠承諾，將向烏方提供十多架挑戰者2主戰坦克及額外火炮系統，會在未來幾日為烏克蘭士兵提供訓練。澤連斯基感謝英方的決定，認為能提升烏軍戰力，並向其他夥伴發出正確信號。

烏克蘭官員透露澤連斯基有意在俄羅斯入侵烏克蘭一周年前夕，到聯合國大會一個高層會議發言，但強調需先確保情況安全和考慮當時戰況。如果成行，將會是澤連斯基繼上月訪美後，俄烏戰事爆發以來第二次外訪。