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尼泊爾雪人航空客機降落期間失事墜毀 至少40人死
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2023年01月15日
兩岸國際
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【有線新聞】尼泊爾一架載有72人客機在西部降落期間失事墜毀，至少40人死亡，總理德烏帕召開緊急內閣會議商討應對。
網上片段見到雪人航空ATR72客機在博克拉墜毀後，機身殘骸起火、冒出大量黑煙。航空公司指，客機載著68個乘客及4個機組人員，包括10個外國人，由首都加德滿都起飛，前往博克拉機場，當局出動軍人救援，預料遇難人數會上升。
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