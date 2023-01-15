尼泊爾雪人航空客機降落期間失事墜毀　至少40人死

【有線新聞】尼泊爾一架載有72人客機在西部降落期間失事墜毀，至少40人死亡，總理德烏帕召開緊急內閣會議商討應對。

網上片段見到雪人航空ATR72客機在博克拉墜毀後，機身殘骸起火、冒出大量黑煙。航空公司指，客機載著68個乘客及4個機組人員，包括10個外國人，由首都加德滿都起飛，前往博克拉機場，當局出動軍人救援，預料遇難人數會上升。