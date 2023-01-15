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鄧桂思案｜死因庭應律政司要求 押後下月召開死因研訊
i-Cable
2023年01月15日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】聯合醫院病人鄧桂思因為醫生開漏藥導致急性肝衰竭，兩度換肝仍不治，死因庭應律政司要求，押後下月召開的死因研訊。
鄧桂思的死因研訊原定排期下月27日開審，司法機構說死因裁判官因應律政司司長的要求，根據死因裁判官條例第36條押後，司法機構不評論個別案件。當年開漏藥的兩名聯合醫院醫生林治崑及陳小劍被控誤殺罪，星期一在東區法院提堂。
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