鄧桂思案｜死因庭應律政司要求　押後下月召開死因研訊

【有線新聞】聯合醫院病人鄧桂思因為醫生開漏藥導致急性肝衰竭，兩度換肝仍不治，死因庭應律政司要求，押後下月召開的死因研訊。

鄧桂思的死因研訊原定排期下月27日開審，司法機構說死因裁判官因應律政司司長的要求，根據死因裁判官條例第36條押後，司法機構不評論個別案件。當年開漏藥的兩名聯合醫院醫生林治崑及陳小劍被控誤殺罪，星期一在東區法院提堂。