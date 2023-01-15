中聯辦主任鄭雁雄發表新春賀辭　指香港「興」的空間無限廣闊

【有線新聞】新任中聯辦主任鄭雁雄發表新春致詞，形容2022年是香港一國兩制實踐進程中具有里程碑意義的一年，展現愛國者治港的新氣象，未來要開創由治及興的新局面。

剛就任中聯辦主任的鄭雁雄趁農曆年將至，跟市民拜早年。他說過去一年香港一國兩制實踐站在新的歷史起點，展現出愛國者治港的新氣象，新一屆特區政府守正創新，社會頂住疫情穩步踏上復常之路。

未來香港要開創由治及興的新局面，他分享三點看法。香港要背靠祖國，聯通國際，發揮兩制的優勢，同時要把握國家現代化的巨大機遇。鄭雁雄：「與祖國同行，把香港的未來放到中華民族偉大復興的大局中去謀劃推進，香港『興』的空間就無限廣闊，就始終擁有戰勝風浪挑戰的信心和底氣。在積極參與國際合作競爭中提升比較優勢，做好『發揮香港所長貢獻國家所需』這篇大文章，香港一定大有可為、風光無限。」

鄭雁雄強調社會要求同存異、包容共濟，沒有克服不了的困難。鄭雁雄：「香港已逐漸遠離泛政治化的漩渦，『愛國者治港』的社會基礎更牢了，社會上求穩定求發展的共識更強了。我們要倍加珍惜來之不易的『治』的局面，堅定維護憲法、基本法確立的特區憲制秩序，堅定維護國家主權、安全、發展利益，大力弘揚以愛國愛港為核心，同『一國兩制』方針相適應的主流價值觀，凝聚起團結奮鬥的強大合力。」

鄭雁雄說中聯辦將依法一如既往履職盡責，全力支持行政長官和特區政府依法施政，與市民共同推動香港走向由治及興。鄭雁雄：「祝廣大市民在新的一年錢包鼓鼓、身體健康、工作順利、心想事成。」

行政長官李家超說，對鄭雁雄的講話深有同感。他說隨著香港和內地恢復通關，社會踏上復常之路，當前「治」的局面正全速向「興」邁進，認為必須有更大擔當、更好作為抓緊國家發展機遇，令市民的生活變得更美好。