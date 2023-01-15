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程鼎一指旅遊業界缺人手 需時恢復接待能力
i-Cable
2023年01月15日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港去年九月底開始逐步取消旅客入境限制，旅發局總幹事程鼎一說，抵港旅客正緩慢增長，而旅遊業界停擺三年很多人已轉行或退休，需時恢復接待能力。
旅遊發展局總幹事程鼎一：「我們看到旅遊業前線人員，甚至管理人員都是缺乏，不管是酒店、航空公司、機場、旅行社都需要時間帶業界的人回流及訓練人手。現時政府整個政策逐步有序，這很正確，因為我們需要時間慢慢一步一步，將接待能力，不單是接待，我們要做好品質，但我認為一直是向好的方面發展。」
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