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警旺角花墟加強檢控店舖阻街　周二起封路及管控人群

【有線新聞】農曆年前的周末旺角花墟相當多人，警方加強檢控店舖阻街。
很多市民趁周日到花墟買年花辦年貨，很多店舖將年花及盆栽等放置於行人路或馬路擺賣，加上路邊違泊，人多車多，花墟一帶水洩不通。警方聯同其他部門針對店舖阻街執法，過去一星期共發出276張定額罰款通知書及39張傳票，同時會在星期二開始採取封路及人群管控措施。
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