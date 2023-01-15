本港新增6,261宗確診　多66人離世

【有線新聞】疫情繼續回落，新增6,261宗確診，多66人離世。

輸入個案佔170宗，本地個案中BA.4或BA.5變種的比例下降至佔約四成半，沒新增XBB.1.5變種病毒本地個案，另外，多19間安老及殘疾院舍一共24名院友及員工染疫。