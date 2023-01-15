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本港新增6,261宗確診　多66人離世

【有線新聞】疫情繼續回落，新增6,261宗確診，多66人離世。
輸入個案佔170宗，本地個案中BA.4或BA.5變種的比例下降至佔約四成半，沒新增XBB.1.5變種病毒本地個案，另外，多19間安老及殘疾院舍一共24名院友及員工染疫。
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