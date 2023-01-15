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26歲男劫旺角錶行掠逾120萬元手錶等被捕 警起回部分贓物
i-Cable
2023年01月15日
港聞
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【有線新聞】上周四旺角錶行劫案，警方拘捕一名男子，起出部分贓物。
起出的贓物包括一隻名錶及十多萬現金，兩名持刀賊人上星期四晚闖入彌敦道608號一間樓上錶行，搶走7隻總值約122萬的手錶，以及20萬現金後逃去。警方經調查，在案發兩日後於旺角拘捕26歲疑匪，他被捕期間涉嫌襲警及拒捕，導致一名警員受傷，餘下一名匪徒仍然在逃。
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