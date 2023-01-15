日本東京電力實驗指　經處理核廢水養比目魚　體內輻射濃度未增

【有線新聞】日本發生核電災難12年後，計劃今年春夏之間將排出經處理的核污水。東京電力為了證明這樣做安全，進行了飼養海產的實驗；他們指結果反映魚類體內聚集處理水後，輻射濃度並沒有提高，符合世衛飲用水的安全標準。

東電自去年9月底起，陸續在水糟飼養了扁口種比目魚，合共約800條，還有大約800個鮑魚及一些海藻類生物；分開多個不同環境條件飼養，包括每公升輻射活度約1貝可的普通海水、計劃排水濃度的每公升1,500貝可及預計排放後附近海水稀釋的水平，即每公升30貝可。

這些輻射都是來自氫元素的同位素氚，東電的先進液體處理系統ALPS過濾核廢水後，仍會殘留這種帶有核輻射的同位素。飼養至今，只有一條比目魚死亡，是以普通海水飼養，並在體內發現寄生蟲。

至於體內累積輻射的情況，按照飼養過程的取樣量度，剛開始時輻射活度會陸續上升，相隔多天後便維持在1,000貝可左右，即低於處理水本身的活度；如把這些比目魚換到普通海水飼養，一、兩天內便會幾乎完全排出氚同位素，輻射水平甚至稍低於普通海水。相

實驗在10月底起又加入鮑魚飼養，至今有20多隻死亡，其中以處理水飼養的數量稍多於普通海水；但部分經專家分析後，相信是運送或清潔時受外傷等其他因素造成。