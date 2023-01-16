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日日有頭條：05年團體舉辦太陽能車比賽
i-Cable
2023年01月16日
港聞
新聞資訊
日日有頭條
【有線新聞】南丫島生產可再生能源的風力發電站，有環保團體為了推廣可再生能源舉行太陽能車比賽。
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