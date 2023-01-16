返回
按輸入鍵開始搜尋

日日有頭條：05年團體舉辦太陽能車比賽

 【有線新聞】南丫島生產可再生能源的風力發電站，有環保團體為了推廣可再生能源舉行太陽能車比賽。
上一條影片 調查指過半SEN兒童偏食　有家長稱增照顧壓力　團體倡遊戲吸引進食
下一條影片 中聯辦主任鄭雁雄履新　指屬正常新老交替　會更好傳遞中央關心：在港多講京話
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷　司機撞車後暈倒　乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
2023年01月09日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片　港鐵已報警
2023年01月10日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2023年01月10日