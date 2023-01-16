中聯辦主任鄭雁雄履新 指屬正常新老交替 會更好傳遞中央關心：在港多講京話

【有線新聞】中聯辦主任鄭雁雄履新，他說會全力推動一國兩制行穩致遠，更好地傳遞中央對香港的關心，相信香港由治及興，未來風光無限。

鄭雁雄到中聯辦履新，他感謝前任駱惠寧三年工作打下扎實基礎，強調今次是正常新老交替，未來會更好傳遞中央對港關心。鄭雁雄：「習近平主席對香港有一個寄語，叫做大有可為、風光無限，我的理解，香港的天時地利人和、無與倫比，只要自己別亂，方向別搞錯，必定事業大有可為，必定前景風光無限。」

鄭雁雄說會竭盡全力，推動一國兩制行穩致遠，支持行政長官及特區政府依法施政，促進與內地的聯繫，鄭雁雄：「我個人能力水平有限，但是為中央盡責、為香港服務是無限的，我將會努力做一個懂香港、愛香港、為香港好的，在香港多講北京話，在北京多講香港話。」

他又透露自己對香港的感情，鄭雁雄：「我個人對香港有感情，一來長期在廣東工作，近距離感受到香港的發展變化，而且發展變化與廣東息息相關。2020年7月到港工作，到現在兩年多，對香港了解和情感更深入。」他說會更好聯繫香港各界，更好反映香港市民的心，全心全意服務一國兩制。