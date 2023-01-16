寒冷天氣警告生效　各區氣溫急降至11度或以下

【有線新聞】寒冷天氣警告生效，氣溫較前一日急降八至十度。

早上大部分地區氣溫降至11度或以下。天文台說，一股達強風程度的冬季季候風正影響廣東，本港天氣寒冷，氣溫較前一日急降八至十度，吹和緩至清勁偏北風，最高氣溫約15度；預測未來一兩日早上會持續寒冷。