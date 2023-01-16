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盧文端解讀夏寶龍講話 指23條立法沒必要急於求成
i-Cable
2023年01月16日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】全國僑聯副主席盧文端說，基本法二十三條立法沒有必要急於求成。
盧文端在報章撰文，解讀港澳辦主任夏寶龍有關落實港區國安法的最新講話，分析在港區國安法實施後，國家安全得到有力保障，23條立法沒有必要急於求成。香港有更多的時間和空間，根據複雜國際形勢的變化，周全部署做好相關的立法工作，並妥善處理在複雜國際環境中保持香港獨特地位和優勢的問題。
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