盧文端解讀夏寶龍講話　指23條立法沒必要急於求成

【有線新聞】全國僑聯副主席盧文端說，基本法二十三條立法沒有必要急於求成。

盧文端在報章撰文，解讀港澳辦主任夏寶龍有關落實港區國安法的最新講話，分析在港區國安法實施後，國家安全得到有力保障，23條立法沒有必要急於求成。香港有更多的時間和空間，根據複雜國際形勢的變化，周全部署做好相關的立法工作，並妥善處理在複雜國際環境中保持香港獨特地位和優勢的問題。