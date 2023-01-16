跨境學童過關需自費核酸檢測　有組織倡轉快測省卻負擔

【有線新聞】跨境學童農曆新年後復課，過關前要做核酸檢測。社區組織協會說，學生要承擔檢測費用，建議以快測取代。

社區組織協會副主任施麗珊：「有時可能預約不及或金錢問題，因為香港學生都是使用快測，他們是否可以也做快測呢？對於家庭來說是負擔，因為很貧窮的家庭，即使一星期花費一、兩百元也是錢。」