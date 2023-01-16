荃灣奪命工業意外　女工遭製糖機夾斃

【有線新聞】荃灣發生致命工業意外，一名64歲女工被製造糖果的機器夾死。

警員在工場調查，場內有兩部攪拌機器以及造糖果的材料。現場是沙咀道45號荃運工業中心一期14樓。現場消息指早上8時半左右，一名女工懷疑被製造賀年糖果的機器夾著，消防到場利用工具將她救出，她昏迷送往仁濟醫院搶救，警方通知勞工處跟進。