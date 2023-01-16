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荃灣奪命工業意外 女工遭製糖機夾斃
i-Cable
2023年01月16日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】荃灣發生致命工業意外，一名64歲女工被製造糖果的機器夾死。
警員在工場調查，場內有兩部攪拌機器以及造糖果的材料。現場是沙咀道45號荃運工業中心一期14樓。現場消息指早上8時半左右，一名女工懷疑被製造賀年糖果的機器夾著，消防到場利用工具將她救出，她昏迷送往仁濟醫院搶救，警方通知勞工處跟進。
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