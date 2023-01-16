鄧桂思案｜聯合醫院兩醫生被控誤殺提堂　准保釋押至4.18再訊

【有線新聞】2017年聯合醫院開漏藥，導致病人鄧桂思急性肝衰竭，兩名醫生被控誤殺提堂。

被告陳小劍及林治崑到東區裁判法院應訊，兩人被控誤殺。控罪指2017年1月及2至8月，兩人涉嫌非法殺死病人鄧桂思。控方索取報告審視證供，兩人准以五萬元現金保釋，交出旅遊證件，其間不得騷擾證人，包括死者女兒及妹妹。案件押後至4月18日再訊。