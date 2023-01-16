藥房商會指通關一周未見內地人搶購　撲熱息痛藥物供應穩定

【有線新聞】香港與內地免檢疫通關一星期，港九藥房總商會說現時市面撲熱息痛藥物供應穩定，未見內地人來港搶購。

港九藥房總商會副理事長張德榮：「暫時我們未收到市民投訴，說某間店舖大量賣給某位顧客，市面上需求漸漸回落。過去一個星期看不到國內人士來港搶購藥物的潮流，我認為供應、供求方面已達到一個平衡。」