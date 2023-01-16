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消委會｜15款雞精部份成分不符　籲進食雞、蛋等攝取蛋白質效益更高

【有線新聞】消委會測試市面上15款雞精，結果顯示絕大部分產品都是低鈉和高蛋白。不過消委會指食原型食物攝取蛋白質更划算，不要以雞精取代正餐。
不少人想進補又或通宵捱夜後，會選擇食雞精一類保健品，消委會化驗市面15款雞精產品，由傳統雞精、滴雞精到熬雞精都有，每盒約200元至1,000元；15款中有14款是「高蛋白」，12款是「低鈉」，僅一款雞精驗出含膽固醇。
部分產品的標示及實際成分有出入，有兩款實際鈉含量比標示高出兩至三成，一款的蛋白質實際含量比聲稱低兩成。
雞精中可以紓緩肌肉疲倦的主要成分是蛋白質中的氨基酸，消委會發現不同產品中氨基酸含量各有不同，液體雞精最多可相差2.4倍；不同包裝的含量都有分別，液體平均每份可攝取0.261克氨基酸，而固體雞精每份只能攝取0.081克。
消委會指如果想多攝取蛋白質或氨基酸，更划算的方法是食原型食品，以100克去皮雞腿肉計算，只需約5.8元就攝取到約26克蛋白質。
如果單靠雞精去補充等量蛋白質，最多可能要付出多290倍價錢。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀：「當消費者購買時我們要考慮自己需要甚麼，如果需要補充蛋白質，其實有時原型的食物都可以達到所需的蛋白質，要衡量是否要花額外的錢買雞精產品，我們一直鼓吹均衡飲食及原型食品更好。」消委會重申雞精屬保健食品，不應用來取代正餐。
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