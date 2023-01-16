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消委會｜十款洗衣乾衣機表現參差 籲消費者注意定期保養
i-Cable
2023年01月16日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】消委會測試十款洗衣乾衣機，發現表現參差。
十款洗衣乾衣機，售價五千多元至逾二萬元。以人造纖維測試，最好及最差的潔淨比率相差近三成，洗衣表現較好的三部及乾衣表現較好的三部，全部來自不同牌子；而它們的耗電及耗水量相差多達八成；有洗衣乾衣機慳電慳水表現最差，但洗得最乾淨。消委會稱測試顯示不同牌子型號的表現相當懸殊及參差，消費者亦應注意定期保養。
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