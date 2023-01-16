消委會｜交友應用程式收費不劃一　針對性別年齡等差異月費多四成

【有線新聞】近年流行交友應用程式，消委會發現一些程式同一服務計劃，不同用戶收費不一樣，而且過度收集個人資料。

交友應用程式近年越來越多，註冊及購買服務就可以配對或尋找對象。消委會去年10月至12月下載及試用九個較受歡迎的交友應用程式，基本月費78至235元。發現這兩個應用程式同一服務計劃因應用戶性別、年齡教育程度及年薪等不同，收費不一樣，月費最多相差四成多。

消委會總幹事黃鳳嫺︰「未必有機會觸犯法例，但現時的處理方法我們認為是不好，及對消費者不公平。不同年歲的人都有交友需求，為何某個年歲，價格收費特別昂貴呢？若不解釋清楚或一早告訴消費者會造成不公。」

進階訂閱選項都有差異，這一個應用程式女性用戶的選項少過男性，但女性用戶可自由向男性用戶傳送和檢視訊息，相反男性用戶想互動就要付費。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀︰「很多商家或應用程式對用戶的收費差距很大，但條款中只是很簡單描述說收費受很多限制影響、因素考慮，所以機制不清晰，我們認為如果大家不知道機制會認為很奇怪。」

消委會促請這類交友程式提高收費透明度，同時不應過度收集個人資料，消費者亦要慎防跌入交友陷阱。