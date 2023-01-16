日本航班｜HK Express取消2月上旬逾30班機　涵蓋東京、大阪、沖繩　即睇航班資料

【有線新聞】日本當局上月修改港人入境政策，限制港航班只可用四機場升降，兩日後又再放寬政策。惟香港快運（HK Express）今日再次宣布，因日本當局限制，將取消2月1日至2月16日來往沖繩、大阪（關西）、東京（羽田、成田）航班。受影響詳情如下：

由香港出發往日本

．沖繩 （UO820）：2月2日、4日、6日、8日、11日、13日、15日

．大阪—關西（UO688）：2月3日、10日

（UO898）：2月2日

．東京—羽田（UO622）：2月1日至16日

．東京—成田（UO646）：2月2日、4日、7日、9日、11日、14日、16日

（UO650）：2月1日、8日、15日

由日本出發往香港

．沖繩 （UO821）：2月11日、13日、15日

．大阪—關西（UO689）：2月10日

．東京—羽田（UO623）：2月10日至16日

．東京—成田（UO647）：2月11日、14日、16日

（UO651）：2月15日

．受影響旅客將可更改出發日期、時間，或直接全額退款。詳情請瀏覽：https://www.hkexpress.com/zh-hk/your-trips/important-travel-notice/