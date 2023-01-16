消委會｜HMD、Tinder等九大交友App　按年齡性別收費、最高相差42%　虛擬道具最貴逾25萬

【有線新聞】港人生活繁忙，平日難有空餘時間認識新朋友，因此不少人使用交友應用程式來擴闊社交圈子。消委會調查發現，部分交友App按年齡及性別收費，月費最高可達468元，最多相差42%。九款交友應用程式，包括「Bumble」、「CoffeeMeetsBagel」、「Goodnight」、「Heymandi」、「OkCupid」、「Omi」、「Paktor」、「SweetRing」及「Tinder」。

以上交友App均設有基本訂閱及進階訂閱，基本訂閱介乎每月78元至235元，提供4至6種服務，包括「修正錯發的『不喜歡』」、 「更多按讚次數」、「增加曝光率」等。

進階訂閱則可高達每月468元，提供7至11種服務，包括「探索更多用戶」、「重新聯繫失效的配對或對話邀請」、「查看曾訪問或對自己讚好的用戶」、「只向心儀的用戶展示個人檔案」、「使用進階篩選功能」等。

男女收費大不同 38歲收最貴

九款交友App收費或會因為性別、年齡出現「海鮮價」，消委會在其中一個交友App「Tinder」註冊18至68歲用戶帳號，發現「Tinder」涉按照用戶年齡等收取不同訂閱費用，如38歲用戶收最貴，其次為18歲和58歲，收費最低則為28歲、48歲、68歲用戶。

以12個月的訂閱期計算，38歲的用戶在訂閱「Tinder Plus」、「Tinder Gold」、「Tinder Platinum」時，價錢比起收費最低的群組，即28歲、48歲、68歲分別高出近34%、21%和42%。

消委會指，「Tinder」的差別定價手法極不透明，消費者和商戶在資訊掌握和議價能力方面出現明顯落差，用戶或會不知情地被收取較高費用，造成不公。消委會曾多次聯絡「Tinder」，並向其查詢以上調查結果，未獲回覆。除「Tinder」外，隸屬同一間母公司的「OkCupid」同樣有差別收費的情況。

另一款交友App「SweetRing」的男性用戶必須付費訂閱，方可與其他用家交談，或引起性別不公等問題。

虛擬道具索價最高逾25萬元

除訂閱計劃外，用戶亦可於各交友App選購虛擬道具，功能與訂閱計劃包含的服務大同小異，惟只供單次使用。當中「Goodnight」的虛擬道具價格最高，超過25萬元，該組合標價100萬新台幣，同時附贈其他虛擬物品，功能包括「探索更多用戶」、「與其他用戶有更多互動」、「查看其他用戶的更多資料」、「配對時縮短排隊等待時間」等。

消委會提醒市民，使用交友應用程式時須慎防受騙，切勿向素未謀面的人士給予任何形式的金錢援助。赴約見面時，亦應注意個人安全。