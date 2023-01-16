單日確診數字回落　增4653宗個案　多50死

【有線新聞】本港新增確診回落至5000宗以下，多50人離世。

新增4653宗確診，輸入個案佔124宗，多19間安老及殘疾院舍共24名院友染疫。631間學校共1324名學生及教職員確診，一班需要停課。本地個案中，BA.4或BA.5變種的比例大約是4成3。