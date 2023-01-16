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單日確診數字回落 增4653宗個案 多50死
i-Cable
2023年01月16日
港聞
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【有線新聞】本港新增確診回落至5000宗以下，多50人離世。
新增4653宗確診，輸入個案佔124宗，多19間安老及殘疾院舍共24名院友染疫。631間學校共1324名學生及教職員確診，一班需要停課。本地個案中，BA.4或BA.5變種的比例大約是4成3。
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