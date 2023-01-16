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房委會通過新年度計劃預算 目標落成1.3萬個新單位 建屋開支增六成
i-Cable
2023年01月16日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】房委會通過新一年度機構計劃及預算。
房屋局局長何永賢主持房委會例會，會上通過新一年度機構計劃，提出多項目標，包括落成1.3萬個新單位，比上一年度少近2000個。預算方面，新一年建屋開支達284億元，較上一年度增加約六成；未來五年總建築開支預計1472億元，並在建造項目中加入指標使用組裝合成建築法及裝配式設計。有關報告將在月底前呈交行政長官批核。
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