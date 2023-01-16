法律年度開啟典禮｜張舉能指法庭判決無可避免引起政治影響　但絕非政治決定

【有線新聞】終審法院首席法官張舉能在法律年度開啟典禮致辭，說法庭只會在政策或政府的決定被質疑是否合法時才會判決，形容產生政治影響是無可避免，但絕非政治決定。

法律年度開啟典禮展開，終審法院首席法官張舉能在愛丁堡廣場檢閱警察儀仗隊，司法人員隨後步入會場。張舉能致辭說，法院的角色是忠實地應用法律，而不是制定政策或作政治決定，法院只會在政策或決定被質疑是否合法時才會作出裁決。張舉能︰「法庭在所有這類訴訟中總是聚焦於政策，或決定的合憲性或合法性，而非它是否可取或其利弊之處，法庭的判決有時無可避免地會產生政治影響，但這並不意味法庭在裁斷爭議時所作的是政治決定，或以政治而非法律作判決，更不代表法庭在政治上介入制定或廢除任何政府政策的事宜。」

張舉能說甚麼案件訴諸法庭並非法庭能控制，但案件交到法庭，法庭會嚴格依法處理。社會應對司法機構的角色和職能有清晰準確的理解。張舉能︰「任何人若有充分理據，絕對可以批評法庭或法官錯誤引用法律。然而，對法官作的批評是錯誤，如果這些批評是純粹基於不喜歡或不同意法官所引用的法律，則實屬錯誤。」

過去幾年一些備受公眾或國際注目的案件，張舉能說不論是否國安法指定法官，都發揮高度專業精神，按證據、盡力忠誠引用相關法律判案，值得充分肯定，又說未來會積極探討現場直播司法程序及轉用電子訴訟系統。