返回
按輸入鍵開始搜尋

法律年度開啟典禮｜張舉能指法庭判決無可避免引起政治影響　但絕非政治決定

【有線新聞】終審法院首席法官張舉能在法律年度開啟典禮致辭，說法庭只會在政策或政府的決定被質疑是否合法時才會判決，形容產生政治影響是無可避免，但絕非政治決定。
法律年度開啟典禮展開，終審法院首席法官張舉能在愛丁堡廣場檢閱警察儀仗隊，司法人員隨後步入會場。張舉能致辭說，法院的角色是忠實地應用法律，而不是制定政策或作政治決定，法院只會在政策或決定被質疑是否合法時才會作出裁決。張舉能︰「法庭在所有這類訴訟中總是聚焦於政策，或決定的合憲性或合法性，而非它是否可取或其利弊之處，法庭的判決有時無可避免地會產生政治影響，但這並不意味法庭在裁斷爭議時所作的是政治決定，或以政治而非法律作判決，更不代表法庭在政治上介入制定或廢除任何政府政策的事宜。」
張舉能說甚麼案件訴諸法庭並非法庭能控制，但案件交到法庭，法庭會嚴格依法處理。社會應對司法機構的角色和職能有清晰準確的理解。張舉能︰「任何人若有充分理據，絕對可以批評法庭或法官錯誤引用法律。然而，對法官作的批評是錯誤，如果這些批評是純粹基於不喜歡或不同意法官所引用的法律，則實屬錯誤。」
過去幾年一些備受公眾或國際注目的案件，張舉能說不論是否國安法指定法官，都發揮高度專業精神，按證據、盡力忠誠引用相關法律判案，值得充分肯定，又說未來會積極探討現場直播司法程序及轉用電子訴訟系統。
上一條影片 尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
下一條影片 法律年度開啟典禮｜林定國：人大釋法損害司法獨立屬無稽之談
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷　司機撞車後暈倒　乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
2023年01月09日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片　港鐵已報警
2023年01月10日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2023年01月10日