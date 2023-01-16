法律年度開啟典禮｜林定國：人大釋法損害司法獨立屬無稽之談

【有線新聞】律政司司長林定國在法律年度開啟典禮致辭，提到人大早前就國安法釋法的事件，他指涉及國家安全的事宜，應由行政機關而非司法機構作最終決定，認為釋法損害司法機構獨立審判權的說法是完全錯誤的無稽之談。

林定國在法律年度開啟典禮致辭提及人大常委會早前就國安法釋法。林定國︰「人大常委會所解釋的《香港國安法》第十四條和第四十七條完全符合既有的普通法原則，即涉及國家安全的事宜應由行政機關，而非司法機構作出最終決定。」

對於有說法指這次釋法擴大行政長官及國安委的權力，甚至令行政長官和國安委凌駕法律，林定國指這個是完全錯誤。林定國︰「這些完全是錯誤的無稽之談，人大解釋顧名思義是釐清有關條文的原意和目的，而並非賦予任何人新的權力。雖然國安委所作的決定不受司法覆核，但它必須在基本法第十四條規定的職責與職能範圍內行動，這項條文並未賦予國安委任何審判權力或職能。」

林定國說香港的普通法制度得以保留並繼續保持，是建基於以國家憲法為基礎的憲制秩序而維護普通法制度，是「一國兩制」原則最重要的特徵之一。林定國︰「如果有人問何為香港普通法制度最獨特的優勢，我會回答是其堅韌性。它擁有超越百年的傳統，也經歷了時間的考驗。我們有卓越的實力，向抱有懷疑或感到悲觀的人證明他們是何等錯誤。」

他說特區政府會嚴格遵守基本法要求，不干涉司法機構，同時竭盡所能維護司法機構，令司法機構可獨立行使憲制權力履行憲制責任，不受任何干涉。