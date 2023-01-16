12港青年公務員獲中央推薦到聯合國機構任職　為期兩年

【有線新聞】12名香港青年公務員獲中央政府推薦到聯合國不同機構任職。

外交部駐港特派員公署舉行任職發布儀式，12名獲選的公務員來自財政司司長辦公室、律政司、海關、警務處、廉署等，他們會以中國人員身份到聯合國各地的辦事處出任不同職位，為期兩年。行政長官李家超致辭說，中央政府大力支持推送特區年輕公務人員到聯合國系統任職，正是對香港青年的肯定。