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12港青年公務員獲中央推薦到聯合國機構任職 為期兩年
i-Cable
2023年01月16日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】12名香港青年公務員獲中央政府推薦到聯合國不同機構任職。
外交部駐港特派員公署舉行任職發布儀式，12名獲選的公務員來自財政司司長辦公室、律政司、海關、警務處、廉署等，他們會以中國人員身份到聯合國各地的辦事處出任不同職位，為期兩年。行政長官李家超致辭說，中央政府大力支持推送特區年輕公務人員到聯合國系統任職，正是對香港青年的肯定。
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