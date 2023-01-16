休班警上水遺失委任證　警方籲如拾獲交還

【有線新聞】一名隸屬大埔警區的休班警務人員，1月13日下午約七時於上水區發現遺失其警察委任證。案件列作「遺失政府財物」處理。

警方呼籲市民如拾獲該警察委任證，應立即致電九九九或把委任證交到就近的警署。警方指，有既定的機制和程序規管人員妥善保管警察文件，案件由大埔警區跟進調查。