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不滿國泰增航班減人手 國泰空中服務員工會周四起按章工作
i-Cable
2023年01月16日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】國泰空中服務員工會說會在星期四起按章工作。
工會說去年12月底再度向公司表達五個訴求，並要求於星期二再次對話，但公司回覆指只能在星期四會面，決定同日發起按章工作，工會提醒服務員安全應是優先考慮，不能妥協。國泰空中服務員工會曾多次向國泰表達不滿，包括陸續增加航班、工作量增加但縮減人手，編更亦影響收入。
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