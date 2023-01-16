不滿國泰增航班減人手　國泰空中服務員工會周四起按章工作

【有線新聞】國泰空中服務員工會說會在星期四起按章工作。

工會說去年12月底再度向公司表達五個訴求，並要求於星期二再次對話，但公司回覆指只能在星期四會面，決定同日發起按章工作，工會提醒服務員安全應是優先考慮，不能妥協。國泰空中服務員工會曾多次向國泰表達不滿，包括陸續增加航班、工作量增加但縮減人手，編更亦影響收入。