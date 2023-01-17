37歲男子涉兩宗的士行劫案件被捕

【有線新聞】警方拘捕一名男子，涉嫌與兩宗的士行劫案件有關。

其中一宗發生在星期日，一名的士司機在觀塘翠屏邨接載乘客，到達旺角花園街，有人拔出鎅刀指嚇司機聲稱打劫，劫走四百元。警方調查後在觀塘拘捕涉案37歲男子，他同時涉嫌與旺角另一宗的士企圖行劫案有關。