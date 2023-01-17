姚柏良：通關後未見酒店預訂反彈　促港府爭取新年後復辦過夜團

【有線新聞】旅遊界立法會議員姚柏良說，本港與內地首階段免檢疫通關後，未見本地酒店預訂需求有很大反彈，希望盡快與內地溝通，爭取農曆新年後復辦出入境團，重振旅遊業。

姚柏良：「未來我相信大家的重點都是吸引夜過夜旅客，對於整體經濟提振非常重要，因為過夜旅客較即日來回旅客的消費額相差很多。希望特區政府與國家文旅部溝通，希望農曆年後可以加快步伐，盡快重啟出入境團，團隊運作多數是過夜旅客，我們可以很針對性，從不同市場去吸納團體來港。」