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旺角花墟今起實施人流管制 年初一上午8時解封
i-Cable
2023年01月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】即日起至年初一，旺角花墟一帶實施人流管制。
早上花墟的人流不算太多，有花店將年花放在行人路，有警員在場維持秩序。當局預計未來數天會有大批市民在花墟一帶選購年花，即日起至年初一封閉花墟道、園藝街、園圃街及太子道西支路，年初一上午8時才解封，警方會因應人潮，在以上路段實施人流管制。
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