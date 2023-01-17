英國政府首次動用權力否決蘇格蘭性別改革法案

【有線新聞】英國政府決定否決蘇格蘭議會上月通過的《性別認同改革法案》，是首次動用權力阻止蘇格蘭立法。蘇格蘭首席部長施雅晴形容是對蘇格蘭議會全面攻擊，會捍衛法案。

蘇格蘭議會上月以86票比39票，通過《性別認同改革法案》，簡化蘇格蘭改變法定性別的程序。包括容許跨性別人士毋須提供醫學證明下，申請更改法定性別，年齡門檻亦由18歲下調至16歲。

不過改動引起英國政府不滿，英國蘇格蘭事務大臣張毅德宣布引用《蘇格蘭法案》第35條，否決法案，是首次動用權力阻撓蘇格蘭立法。

《蘇格蘭法案》第35條列明，若倫敦認為某項法案對英國政府最終管轄權有不利影響，可禁止該法案成為法律。

張毅德稱慎重考慮後，認為新法案與英國現行法例抵觸，令跨性別人士一旦離開蘇格蘭，或會有不同法定性別，亦擔心放寬更改法定性別要求，變相容許更多欺詐或惡意申請，希望蘇格蘭政府重新審議，共同找出尊重蘇格蘭自治，以及英國政府運作的方式。

蘇格蘭首席部長施雅晴形容此舉，是向蘇格蘭議會「全面攻擊」，表明將捍衛法案，警告一旦法案被否決，類似情況將陸續有來。預料蘇格蘭當局可能會通過司法審查，挑戰英國政府的決定。