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工聯會料北上港人新春期間難做檢測返港 籲政府容許以快測代替
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2023年01月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】工聯會說，內地核酸檢測點已大幅減少，預計港人在農曆新年期較困難做檢測返港，呼籲政府容許市民以快測代替核酸陰性報告。
九龍東（工聯會） 鄧家彪：「內地廣源甚大，很多城市的醫護、檢測人員要過新年，我們預計農曆新年期間，即年初一至年初七，甚至半個月內，在內地找檢測過關回港極困難。」
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