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競委會新增「不合謀條款」要求 競投者需披露實際權益擁有人資料
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2023年01月17日
港聞
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【有線新聞】競爭事務委員會在「不合謀條款」範本新增要求，競投者要披露實際權益擁有人的資料。
競委會說，修訂範本是讓採購方更掌握競爭狀況，在過往的調查就遇過一些企業提交表面是獨立，但實際是經協調的標書，他們背後有相同的實際權益擁有人。競委會說，有關行為雖然未必違反競爭條例，但可能令人產生誤解。遇上這類情況，採購方需要按照本身的採購政策決定如何應對。
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