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政府延長院舍外展疫苗接種服務至下月17日
i-Cable
2023年01月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】政府延長院舍外展疫苗接種服務至下月17日。
政府說外展接種服務去年11月底推出以來。已為院舍院友接種超過9,000劑新冠疫苗。目前院舍的第三和第四針接種率分別是88%和19%。如計及已接種三針的康復院友，院舍內等同第四劑的有效接種率超過75%，考慮到院舍農曆新年期間或有較多活動，院友及員工仍有機會確診，決定再延長計劃四星期。
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